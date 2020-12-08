Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe
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Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe

08.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:45
Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda tespit edilen mağara ve sığınaklarda yeni silah ve mühimmatlar ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda tespit edilen mağara ve sığınaklarda yeni silah ve mühimmatlar ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda tespit edilen mağara ve sığınaklarda yeni silah ve mühimmatlar ele geçirildi" denildi.

Komandoların yaptığı arama-tarama faaliyetleri sonucunda ise 1 adet 81 milimetre havan, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 6 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 17 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet RPG-7 roketatar dürbünü, 3205 adet hafif silah mühimmatı, 3 adet alfa fire düzenek, 1 adet 7.62 milimetre PKMS Makinalı Tüfek sehpası, 16 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildiği bildirildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe
Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe
Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe
Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe
Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe
Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe
Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe
Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe
Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe
Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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