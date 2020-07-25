Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Terör Örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Terör Örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Terör Örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Terör Örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
25.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:08

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Terör Örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Komandolarımız, tespit ettikleri depoda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi. Tespit edilen malzemeler METİ timimiz tarafından imha edildi.

Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 63 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 50 adet roketatar mühimmatı, 1000 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 300 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 50 adet el bombası, 25 kg. dinamit, 1000 adet paketlenmiş bilya ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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