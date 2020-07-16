Pençe Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait tünel ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele...
Tünel ve ele geçirilen mühimmatlardan görüntü ve fotoğraflar ANKARA - Pençe Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası bulunan tünel ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
16.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:00
Tünel ve ele geçirilen mühimmatlardan görüntü ve fotoğraflar ANKARA - Pençe Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası bulunan tünel ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Kaynak: AA