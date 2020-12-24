MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

24.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:39
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.

Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe- Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiği belirtildi. Komandoların tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdiği belirtilerek, "Yapılan arama- tarama faaliyetleri sonucunda; AT- 4 tanksavar silahı lançeri, 14 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı, obüs mühimmatı, 20 doçka mühimmatı, 2 telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.


MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Bekir Pakdemirli Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Coşkun Sabah Aslı Tandoğan Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hakem İngiltere Başakşehir Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:39:50. #1.15#
title