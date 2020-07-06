Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

06.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:58

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla sürdüğü belirtildi.

Komandoların son yaptığı arama-tarama faaliyetlerinde, 5 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 1 tel güdümlü füze ve tetik tertibatı, 1 tabanca, 14 el bombası, 9 el yapımı patlayıcı, 3 antipersonel mayın, 15 antipersonel/antitank roketatar mühimmatı, 81 mm havan mühimmatı, 60 mm havan mühimmatı, 100 doçka uçaksavar mühimmatı, 900 adet 7,62 mm piyade tüfeği mühimmatı, 150 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 700 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 1900 adet 5,45x39 mm fişek, 14 tabanca mermisi, 34 adet 40 mm bombaatar mühimmatı, 4 patlamamış top mühimmatı, 28 el bombası fünyesi, 9 varil mazot, 1600 tahrip kapsülü, 1500 mekanik fünye, 233 elektrikli fünye, 5 jeneratör, 600 metre elektrik kablosu, fotoğraf makinesi, 6 hilti, 2 el telsizi, 3 silah üstü dürbün, 2 silah üstü termal dürbün, 1 gündüz el dürbünü, 4 çuval amonyum nitrat, 2 termal şemsiye ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama Haber
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez Haber
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi Haber
Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz Haber
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! İki köy boşaltılıyor
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! İki köy boşaltılıyor
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
MFÖ solisti Özkan Uğur, ikinci kez kanseri yendi
MFÖ solisti Özkan Uğur, ikinci kez kanseri yendi
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Çin'de koronadan sonra 'bubonik veba' paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Koronavirüs salgınında komplo teorilerine inananların oranı yüzde 48 olarak ölçüldü
Koronavirüs salgınında komplo teorilerine inananların oranı yüzde 48 olarak ölçüldü
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Esra Erdoğan Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Ebru Gündeş Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ali Palabıyık Henry Onyekuru Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Ankara Temmuz Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 19:13:15. #1.14#
title