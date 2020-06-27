Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi
27.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:20

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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