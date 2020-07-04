Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
04.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:06
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmat ele geçirildiği belirtildi.
Kaynak: AA