Pençe-Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntülerini paylaştı.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntülerini paylaştı. Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, ele geçilen mühimmat ve malzemelere ilişkin görüntüleri paylaştı. Kaynak: İHA