Pençe-Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntülerini paylaştı.
30.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntülerini paylaştı.
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, ele geçilen mühimmat ve malzemelere ilişkin görüntüleri paylaştı.
Kaynak: İHA