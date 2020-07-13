Pençe-Kaplan Operasyonu'nda EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait EYP deposu olarak da kullanılan sığınaklar tespit edildiğini ve sığınaklarda yapılan arama taramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ile...

13.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:51

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar ele geçirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait EYP deposu olarak da kullanılan sığınaklar tespit edildiğini ve sığınaklarda yapılan arama taramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ile EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde ve malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Komandolarımız tarafından terör örgütü PKK'ya ait EYP deposu olarak da kullanılan sığınaklar tespit edildi. Sığınaklarda yapılan arama taramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ile EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde ve malzeme ele geçirildi" denildi.

Yapılan arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilenlere ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan arama-tarama faaliyetleriyle; 2 adet Doçka uçaksavar silahı, 95 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 2 adet 120 mm'lik havan mühimmatı, 34 adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 98 adet 5.56 mm mühimmat, 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 2 adet el bombası, 13 adet 5 kg'lık EYP düzeneği, 10 adet 500'er gramlık plastik patlayıcı, 1 çuval amonyum nitrat, 4 adet zaman ayarlı düzenek, 4 adet uzaktan komuta düzeneği, 3 adet Alpha Fire kumandası, 40 metre infilaklı fitil, 400 metre bobin teli, 10 adet dolu büyük tüp, 1 adet 12 volt akü, 200 adet büyük pil, 1 adet 6x30 gündüz görüş el dürbünü, BP45 termal gece görüş cihazı, 1 adet balistik kulaklığı ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve EYP'ler METİ timimiz tarafından yerinde imha edildi."

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar ele geçirildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım Politika
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak Spor
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 3. Sayfa
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi Magazin
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Düğün eğlencesinde dansözü gören maskesini fırlatıp göbek atmaya koştu
Düğün eğlencesinde dansözü gören maskesini fırlatıp göbek atmaya koştu
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı
Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Fatih Sultan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Ozan Güven Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Adem Büyük Tamer Tuna Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla Çocuk Bakan Düğün Temmuz
Şu an buradasınız: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 13:21:07. #1.14#
title