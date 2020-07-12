Pençe - Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Pençe - Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komandolar tarafından terör örgütü PKK'lı teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

12.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:10

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komandolar tarafından terör örgütü PKK'lı teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda kahraman komandolar tarafından terör örgütü PKK'lı teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Pençe - Kaplan Operasyonu kapsamında son yapılan arama-tarama faaliyetleriyle bölgede, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet kullanılmamış A4 TAS füzesi, 200 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 1 adet patlamamış roket mühimmatı, 1 adet patlamamış 60 mm havan mühimmatı, 1 adet patlamamış top mühimmatı, 1 adet Doçka uçaksavar namlusu, 1 adet kullanılmış kornet, 2 adet Alpha Fire düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), 2 adet fünye, 100 kilogram amonyum nitrat, 1 adet telsiz ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilirken, ele geçirilen malzemeler ve EYP'ler METİ Timi tarafından yerinde imha edildi.

(İHA)

Pençe - Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İHA

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