Pençe Kaplan Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kaplan Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.
10.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:44
Pençe Kaplan Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: İHA