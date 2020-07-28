Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
28.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:14
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA