Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

15.07.2020 12:26 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:29

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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