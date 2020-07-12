Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
12.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:09
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK'lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Kaynak: İHA