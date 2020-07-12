Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK'lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA