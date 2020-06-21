Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma; 1 asker şehit oldu (2) BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse için başsağlığı mesajı paylaştı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar mesajında şu ifadelere yer verdi: "Silah arkadaşımız, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: DHA