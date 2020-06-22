Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA