Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
25.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:15
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan