Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

25.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:15
Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Mesut Özil Cenk Tosun Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 10:16:02. #1.15#
title