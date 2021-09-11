Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 9 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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