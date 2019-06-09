Pençe Harekatında teröristlerin kullandığı 13 odalı mağara tespit edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri"nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekatı'nda, teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı mağara tespit edildiğini ve mağaradaki malzemelerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Harekatın planlandığı gibi başarılı şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, el yapımı patlayıcı ve mühimmatların imha edilmeye devam edildiği kaydedildi. Açıklamada terör örgütüne ait birçok mağara ve sığınağında imha edildiği belirtilirken,

"Komandolar Hakurk'un kalbine kadar girerek 43 teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Son olarak teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı bir mağaranın tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mağarada pek çok yaşam malzemesinin yanı sıra 200 adet elektrikli fünye, 100 adet normal fünye, 15 adet hazırlanmış pil düzeneği, 2 çuval amonyum nitrat, 1 adet nikon dürbün, 15 adet AK-47 şarjörü, 13 adet gaz maskesi, T3 havan nişan aleti, 2 adet av tüfeği ve muhtelif çapta mühimmat bulunarak imha edildi. Bir başka bölgede tespit edilen sığınakta ise yaşam malzemelerinin yanı sıra 12 adet hazırlanmış elektrik düzenekli amonyum nitrat el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 12 adet pil düzeneği daha ele geçirildi. Farklı bir tepede ise 6 adet ÇNRA/KATYUŞA mühimmatı, 2 çuval amonyum nitrat, 4 çuval çimento ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Terör örgütü PKK tarafından silah tamir atölyesi olarak kullanıldığı belirlenen bir başka mağarada da 1 adet 3.5 kw jeneratör, 2 adet av tüfeği (biri sağlam), 1 varil AK-47 dipçiği, 9 adet BKC MK. RF. tamburası ve tamir sandıkları bulunarak imha edildi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tespit edilen mağaralardan görüntü

-Mağaraların imha edilişi

-Ele geçirilen malzemeler

-Detay

Haber-Kamera: ANKARA, -

Kaynak: DHA