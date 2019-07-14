Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatında bir mağarada teröristlere ait 3 cesedin bulunması ile birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 64'e ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Harekatın başarıyla devam ettiği kaydedin açıklamada, "Pençe Harekatında bir mağarada 3 terörist cesedi bulundu. Böylece, Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu" denildi.



ANKARA,

Kaynak: DHA