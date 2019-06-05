Pençe Harekâtına katılan komandoların Ramazan Bayramı mesajı
- Komandoların birbirleriyle bayramlaşması Komandoların Türk milletinin bayramını kutlaması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı Pençe Harekatını icra eden komandoların birbirleriyle bayramlaşması ile Ramazan Bayramı kutlama mesajını sosyal...
- Komandoların birbirleriyle bayramlaşması
Komandoların Türk milletinin bayramını kutlaması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı Pençe Harekatını icra eden komandoların birbirleriyle bayramlaşması ile Ramazan Bayramı kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: AA