Pençe Harekâtına katılan komandolar

Pençe Harekâtına katılan komandolar

- Harekata katılan komandoların operasyon bölgesinde görüntüleri ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatına katılan komandoların Hakurk'ta operasyon bölgesindeki ilerleme görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

- Harekata katılan komandoların operasyon bölgesinde görüntüleri ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatına katılan komandoların Hakurk'ta operasyon bölgesindeki ilerleme görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et