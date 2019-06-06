Pençe Harekâtına katılan komandolar
- Harekata katılan komandoların operasyon bölgesinde görüntüleri ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatına katılan komandoların Hakurk'ta operasyon bölgesindeki ilerleme görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
- Harekata katılan komandoların operasyon bölgesinde görüntüleri ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatına katılan komandoların Hakurk'ta operasyon bölgesindeki ilerleme görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: AA
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