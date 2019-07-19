Pençe Harekâtı - Terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Pençe Harekâtı - Terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: AA
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