Pençe Harekâtı'nda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin yanında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Pençe Harekatında daha önce Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı bölücü teröristin bulunduğu bölgede ve yakınındaki bir sığınakta; 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Yaesu el telsizi, 2 adet sabit merkez telsizi (sözde liderler tarafından kullanılan), 1 adet parçalanmış gece görüş, 7 adet AK-47 şarjör, 610 adet AK-47 mühimmatı, 4 adet el bombası, 20 kilo amonyum nitrat, EYP yapımında kullanılan pil bloğu ve 20 m. EYP yapımında kullanılan kablo, 1 adet güneş enerjisi paneli ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu. Ele geçirilen silah, mühimmat, patlayıcı maddeler ve diğer yaşam malzemeleri ile sığınak komandolarımız tarafından imha edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA