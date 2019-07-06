Pençe Harekatı'nda PKK mühimmatları imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara ve mühimmatların imha edilmeye devam edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son olarak tespit edilen bazı sığınaklarda; 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 13 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 300 adet 5,56 mm piyade tüfeği mermisi, 2 adet el bombası, 2 adet 107 mm'lik ÇNRA mühimmatı, 1 çuval demir misket, 60 adet pil, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi" denildi.

Kaynak: DHA

- Ankara