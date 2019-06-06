Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e çıktı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 43'e çıktığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 43'e çıktığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 43'e çıktığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu. Ayrıca Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."
Haber: ANKARA/DHA
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