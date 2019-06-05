Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 olduğunu açıkladı.

Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 olduğunu açıkladı. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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