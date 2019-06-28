Pençe Harekatı'nda 60 terörist etkisiz hale getirildi
IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'tan beri sürdürülen Pençe Harekatı'nda, düzenlenen hava harekatıyla 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 60'a ulaştığı bildirildi.
112 TERÖRİST
Diğer yandan Pençe Harekatı ile koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzilerinin de vurulmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekatlarında toplam 52 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatı ile birlikte Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu. Pençe Harekatı ile komandolarımız, örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha etmeye devam ediyor."
- Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'tan beri sürdürülen Pençe Harekatı'nda, düzenlenen hava harekatıyla 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 60'a ulaştığı bildirildi.
112 TERÖRİST
Diğer yandan Pençe Harekatı ile koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzilerinin de vurulmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekatlarında toplam 52 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatı ile birlikte Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu. Pençe Harekatı ile komandolarımız, örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha etmeye devam ediyor."
- Ankara
Kaynak: DHA
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