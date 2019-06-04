Pençe Harekatı'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta sürdürülen Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA