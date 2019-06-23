Pençe Harekatı'nda 57 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 58'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 58'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekatı dahil, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA

Kaynak: DHA