Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 80 oldu.

07.08.2019 11:40
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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