Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Terör hedeflerinin vurulduğu harekatta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et