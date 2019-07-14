Pençe Harekatı'nda 3 teröristin cesedi bulundu
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda, bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda, bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, harekatın devam ettiği bölgedeki bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu.
Böylece harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.
Kaynak: AA
Bekçilerden "Polisi arayalım mı?" diyen vatandaşa sert çıkış: Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır!
Hakim, kanserli eşini yalnız bırakan kocanın davranışını 'duygusal şiddet' saydı, tek celsede boşadı
Son Dakika Haberleri