"Pençe Harekatı" kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

"Pençe Harekatı" kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)

Kaynak: İHA
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