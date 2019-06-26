"Pençe Harekatı" kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Kaynak: İHA