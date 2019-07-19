Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kaynak: DHA
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