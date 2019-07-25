Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.'' denildi.

5 TERÖRİST TESLİM OLDU

Ayrıca, Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu son 3 gün içerisinde 5 terörist teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının aileleriyle görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 24 Temmuz günü bir teröristin Şırnak-Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olmasının sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Son 3 gün içerisinde PKK terör örgütünden Van İl Jandarma Komutanlığına 5 BTÖ mensubu teslim olmuştur" denildi.

Kaynak: AA