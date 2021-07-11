PENÇE HAREKATI GAZİSİ UZMAN ONBAŞI, DÜNYAEVİNE GİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PENÇE HAREKATI GAZİSİ UZMAN ONBAŞI, DÜNYAEVİNE GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de Pençe Harekatı sırasında teröristler tarafından döşenen mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen düğünde Ümmühan Çetin ile hayatını birleştirdi.

HAKKARİ'de Pençe Harekatı sırasında teröristler tarafından döşenen mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen düğünde Ümmühan Çetin ile hayatını birleştirdi. Şubat ayında nişanlanan Gazi Tarık Cür ve Ümmühan Çetin çifti, geçen hafta Gaziantep'te yapılan kına gecesinin ardından Kapaklı Şehir Stadı'nda düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Düğün törenine ailelerin yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Saray 41'inci Tugay Komutanı Kurmay Albay Süleyman Akbay, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Çiftin nikahını Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin kıydı. Bu güzel hikayeyi imzalarla taçlandıracaklarını ifade eden Çetin, Bu sadece bir düğün değil. Bu düğün aynı zamanda, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara, bu ülkede kardeşi kardeşe düşürmeye çalışanlara bir mesajdır. Bu düğün, bu milletin ne pahasına olursa olsun şehidine de, gazisine de, tüm değerlerine nasıl birlik içerisinde sahip çıktığının bir delilidir ve bir nikahıdır dedi.

'ONLAR VAR OLDUKÇA BU MİLLETİN SIRTI ASLA YERE GELMEYECEKTİR'

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel de bugüne kadar pek çok nikah şahitliği yaptığını, fakat bu nikah şahitliğinin kendisini en çok duygulandıran şahitlik olduğunu söyledi. Yel, Ben inanıyorum ki onlar var oldukça ve bizim al bayrağımız gönderde çekili oldukça bu milletin sırtı asla yere gelmeyecektir. İşte burada sadece Cür ve Çetin aileleri değil bütün Kapaklı'nın bütün Tekirdağ'ın bütün Türkiye'nin kalbi birleşmiş, onların mutluluklarını büyütebilmek için bir araya geldik. Bu gece hep beraber oynayacağız, hep beraber mutlu olacağız ve onların aydınlık yarınlarına hep beraber alkış tutacağız diye konuştu.

'ÖMÜR BOYU YANINDA OLACAĞIMA SÖZ VERİYORUM'

Gelin Ümmühan Çetin onur ve mutluluğu bir arada yaşadığını kaydederek, Tarık bir ömür boyu benim başımın tacı. Ben son nefesime kadar bir ömür boyu onun yanında olacağıma sizlerin karşısında söz veriyorum ifadelerini kullandı. Geçen yıl operasyonla protez bacaklarına kavuşan damat Tarık Cür de Belediye Başkanımız Mustafa Çetin ve halkımız beni hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Çok çok teşekkür ediyorum. Eşim için de söylemem gerekirse onun düşüncelerine aynen katılıyorum. Ben de onu ömürlük seviyorum. Bir ömrü beraber geçireceğimize, mutlu olacağımıza inanıyorum dedi.

PENÇE HAREKATI GAZİSİ UZMAN ONBAŞI, DÜNYAEVİNE GİRDİ
PENÇE HAREKATI GAZİSİ UZMAN ONBAŞI, DÜNYAEVİNE GİRDİ
PENÇE HAREKATI GAZİSİ UZMAN ONBAŞI, DÜNYAEVİNE GİRDİ
PENÇE HAREKATI GAZİSİ UZMAN ONBAŞI, DÜNYAEVİNE GİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu
Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu
Düğünde atılan havai fişek 10 dekarlık sazlık alanda yangına neden oldu
Düğünde atılan havai fişek 10 dekarlık sazlık alanda yangına neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PENÇE HAREKATI GAZİSİ UZMAN ONBAŞI, DÜNYAEVİNE GİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 21:03:32. #1.15#

title