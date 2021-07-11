PENÇE HAREKATI GAZİSİ UZMAN ONBAŞI, DÜNYAEVİNE GİRDİ

HAKKARİ'de Pençe Harekatı sırasında teröristler tarafından döşenen mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen düğünde Ümmühan Çetin ile hayatını birleştirdi.

HAKKARİ'de Pençe Harekatı sırasında teröristler tarafından döşenen mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen düğünde Ümmühan Çetin ile hayatını birleştirdi. Şubat ayında nişanlanan Gazi Tarık Cür ve Ümmühan Çetin çifti, geçen hafta Gaziantep'te yapılan kına gecesinin ardından Kapaklı Şehir Stadı'nda düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Düğün törenine ailelerin yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Saray 41'inci Tugay Komutanı Kurmay Albay Süleyman Akbay, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Çiftin nikahını Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin kıydı. Bu güzel hikayeyi imzalarla taçlandıracaklarını ifade eden Çetin, Bu sadece bir düğün değil. Bu düğün aynı zamanda, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara, bu ülkede kardeşi kardeşe düşürmeye çalışanlara bir mesajdır. Bu düğün, bu milletin ne pahasına olursa olsun şehidine de, gazisine de, tüm değerlerine nasıl birlik içerisinde sahip çıktığının bir delilidir ve bir nikahıdır dedi.

'ONLAR VAR OLDUKÇA BU MİLLETİN SIRTI ASLA YERE GELMEYECEKTİR'

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel de bugüne kadar pek çok nikah şahitliği yaptığını, fakat bu nikah şahitliğinin kendisini en çok duygulandıran şahitlik olduğunu söyledi. Yel, Ben inanıyorum ki onlar var oldukça ve bizim al bayrağımız gönderde çekili oldukça bu milletin sırtı asla yere gelmeyecektir. İşte burada sadece Cür ve Çetin aileleri değil bütün Kapaklı'nın bütün Tekirdağ'ın bütün Türkiye'nin kalbi birleşmiş, onların mutluluklarını büyütebilmek için bir araya geldik. Bu gece hep beraber oynayacağız, hep beraber mutlu olacağız ve onların aydınlık yarınlarına hep beraber alkış tutacağız diye konuştu.

'ÖMÜR BOYU YANINDA OLACAĞIMA SÖZ VERİYORUM'

Gelin Ümmühan Çetin onur ve mutluluğu bir arada yaşadığını kaydederek, Tarık bir ömür boyu benim başımın tacı. Ben son nefesime kadar bir ömür boyu onun yanında olacağıma sizlerin karşısında söz veriyorum ifadelerini kullandı. Geçen yıl operasyonla protez bacaklarına kavuşan damat Tarık Cür de Belediye Başkanımız Mustafa Çetin ve halkımız beni hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Çok çok teşekkür ediyorum. Eşim için de söylemem gerekirse onun düşüncelerine aynen katılıyorum. Ben de onu ömürlük seviyorum. Bir ömrü beraber geçireceğimize, mutlu olacağımıza inanıyorum dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı