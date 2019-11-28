Pençe Harekâtı bölgesinde yıldırım düştü: 1 şehit

28.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:52

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekatı bölgesinde, 28 Kasım 2019 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: DHA