Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
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Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyi Harkurk bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Irak'ın kuzeyi Harkurk bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehit Ali Rıza Özcücük"ün merkez Şehitkamil ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki evine giderek anne Fatma ve baba Nihat Özcücük'e acı haberi verdi.

Aileyi, askeri yetkililer ve yakınları teskin etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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