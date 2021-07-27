Pençe Harekatı bölgesinde çatışma: 2 şehit, 1 yaralı
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Pençe Harekatı bölgesinde çatışma: 2 şehit, 1 yaralı

Pençe Harekatı bölgesinde çatışma: 2 şehit, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pençe Harekatı bölgesinde çatışma: 2 şehit, 1 yaralıMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını duyurdu.

Pençe Harekatı bölgesinde çatışma: 2 şehit, 1 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekatı (Irak kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 27 Temmuz 2021 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralı askere de acil şifa dilekleri iletildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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