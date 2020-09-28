Pençe Harekat alanında yaralanan asker şehit oldu (2)
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Pençe Harekat alanında yaralanan asker şehit oldu (2)

28.09.2020 23:43 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:47
Pençe Harekat alanında yaralanan asker şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Kaplan Harekatı bölgesinde tuzaklanmış mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Kaplan Harekatı bölgesinde tuzaklanmış mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde 28 Eylül 2020 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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