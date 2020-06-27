Pence: "Güney eyaletlerde vaka sayıları arttı"
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Pence: "Güney eyaletlerde vaka sayıları arttı"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Güney eyaletlerimizde vaka sayıları arttığı için bugün buradayız. Başkan Donald Trump, Amerikan halkını gördüklerimiz, yaptıklarımız ve iki ay önceye göre ne tür farklılıklar olduğu hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini istedi" dedi.

Pence:
27.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:47

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Güney eyaletlerimizde vaka sayıları arttığı için bugün buradayız. Başkan Donald Trump, Amerikan halkını gördüklerimiz, yaptıklarımız ve iki ay önceye göre ne tür farklılıklar olduğu hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini istedi" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki korona virüs salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan Beyaz Saray görev gücü, iki ay aradan sonra ülkedeki salgına ilişkin yapılan değerlendirme toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Pence, ülke genelinde salgının ilerlemesini yavaşlattıklarını ve yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının güney eyaletlerde yükselmeye devam ettiğini açıkladı.

Ülkenin salgını ele alma yolunda yaptığı çalışmalara övgüde bulunan Pence, "Ülkede Covid-19 test sayısı toplam 31 milyona yaklaştı. Ağırlıklı olarak güneyde olmak üzere 16 eyalette vaka sayıları yükseldi. Genel anlamda korona virüs salgının ilerlemesini yavaşlattık ve vaka artışında bir düzelmenin oldu. Ülke genelinde Covid-19 konusunda iki ay öncesine dönüldüğüne yönelik kaygı söz konusu değil. New York ve New Jersey gibi eyaletlerde eskisi gibi virüsün sıcak noktalarında "olağanüstü ilerleme" var. "Yayılmayı yavaşlattık, eğriyi düzleştirdik, çok sayıda hayat kurtardık" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIH) Direktörü ve Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi olan Dr. Anthony Fauci, 16 eyalette korona virüs vakalarında ani artışların kaynaklandığını ülkenin "ciddi bir sorunla" karşı karşıya olduğunu söyledi. İki ay aradan sonra ilk Beyaz Saray görev gücü ile birlikte düzenlenen basın toplantısına katılan Dr Fauci, "Salgını sona erdirmenin tek yolu onu bitirmek. Sağlık uzmanlarının vaka sayılarındaki artışları yavaşlatmak için daha fazla şeyler yapılması gerekiyor. Salgının ülkeye yayılmasının durdurulmaması durumunda, ülkenin şimdi daha iyi durumda olan kısımlarının bile çok fazla etkilenecek. Vakalardaki artışın önlenmesi için atılan adımların düzenli bir şekilde izlenmesine ve vatandaşların kendilerini izole yapmamalarına da bağlı" dedi.

Bağımsız kaynaklar, ABD'ye ilişkin Covid-19 salgınındaki, vakaların bir önceki haftaya göre 32 eyalette arttığını ortaya koyduğunu ifade ediyor. Florida, Teksas ve Arizona'nın da aralarında bulunduğu 11 eyalette ise vaka sayılarının yüzde 50'den fazla artış gösterdiğini belirten kaynaklar, Connecticut, Indiana, Maryland, Massachusetts, Nebraska, New Hampshire ve Güney Dakota olmak üzere sadece 7 eyalette vaka sayılarında azalma olduğunu vurguluyor. Teksas, Florida ve Arizona'da, ani artış nedeniyle ekonominin yeniden açılış planları duraklatıldı. Kaydedilen günlük vakalardaki artışın bir kısmı yapılan fazla testlere bağlanırken, bazı bölgelerdeki pozitif testlerin oranının ise korkutucu derecede artmakta olduğu kaydedildi.

Korona virüs yanıt koordinatörü Dr Deborah Birx, genç Amerikalılara test konusunda başvurdukları için teşekkür ederek "Onlara evde kalmalarını söylemeden önce, şimdi onlara test edilmelerini söylüyoruz. "Test rehberliğindeki bu "büyük değişimin" yetkililerin daha önce bulamadığımız asemptomatik ve hafif hastalıkları bulmasına izin verecek" dedi.

Dr Birx,"Gördüğünüz gibi bazı bölgelerde ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Ülkenin bir bölgesinde olanların sonuçta diğer alanlarda da bir etkisi olabiliyor" şeklinde konuştu..

Arizona eyaleti krizin bir başka merkez üssü olarak ortaya çıktı. İşletmelere yeniden açılması için "yeşil ışık" yakan Vali Doug Ducey, şimdi Arizona sakinlerinin "evde daha güvenli olabileceklerini söyledi. Alabama, Kaliforniya, Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, Güney Carolina ve Wyoming gibi diğer eyaletlerin hepsinde, bu hafta onaylanan vaka sayısında günlük rekor artışlar görüldü.

KOMŞU EYALETLERDEKİ GEÇİŞLERDE 14 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULANACAK

New York, New Jersey ve Connecticut olmak üzere Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Teksas ve Utah eyaletlerinde seyahat edenlerden 14 gün boyunca kendi kendine karantina uygulaması istenileceği açıklandı. Kaliforniya eyaleti, bu hafta rekor sayıda yeni vaka bildirdi ve Vali Gavin Newsom, devletin son iki hafta içinde bir milyondan fazla test gerçekleştirdiğini ve yaklaşık yüzde 5'inin olumlu olduğunu söyledi. Vali Newsom, halk arasında maske takılmasını zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA

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