Pence: "Asla başka bir ulusal karantinayı ve okulların kapatılmasını desteklemeyeceğiz"
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Pence: "Asla başka bir ulusal karantinayı ve okulların kapatılmasını desteklemeyeceğiz"

20.11.2020 01:45 | Son Güncelleme: 20.11.2020 01:48
Pence:

ABD Başkan Yardımcısı ve Beyaz Saray yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Görev Gücü Başkanı Mike Pence, ülkede vaka sayılarının arttığını ancak okulların kapanmasını ya da ikinci kez ülke çapında bir karantina uygulanmasını desteklemediklerini duyurdu.

ABD Başkan Yardımcısı ve Beyaz Saray yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Görev Gücü Başkanı Mike Pence, ülkede vaka sayılarının arttığını ancak okulların kapanmasını ya da ikinci kez ülke çapında bir karantina uygulanmasını desteklemediklerini duyurdu.

Kovid-19 vakaları ve ölümleri yeniden yükselişe geçen ABD'de, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü aylar sonra Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Pence, burada yaptığı konuşmada görev gücü ile haftanın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yıl boyunca takındığımız misyona devam ediyoruz. Bu misyon, Amerikan halkının hayatını kurtarmak ve virüs ile mücadelede daha iyi rakamlar ortaya koymak." yorumunda bulundu.

Bugüne kadar tüm Amerikan valileri ile birçok konferans görüşmesi gerçekleştirdiklerine işaret eden Pence, "Ülkemizde Kovid-19 vakalarının ve hastaneye yatışların arttığını görüyoruz ama aynı zamanda gerekli kaynakların ve testlerin varlığını artırmak için de çabalıyoruz. Aynı zamanda aşı çalışmaları da son hız devam ediyor." dedi.

"Son 30 günde pozitif test sayısının yüzde 5'ten 10'a çıktığını gördük"

Pence, daha çok testin insanlara ulaşması için de çabalarının sürdüğünün altını çizerek, "Son 30 günde pozitif test sayısının yüzde 5'ten yüzde 10'a çıktığını gördük. Öte yandan nisan ayından bu yana ölüm oranını yüzde 70'ten daha fazla oranda azalttık." bilgisini paylaştı.

Tüm bunlara rağmen artık virüs ile mücadele noktasında daha deneyimli olduklarını belirten Pence, "Amerika hiçbir zaman şu anda olduğu kadar virüs ile mücadeleye hazır olmamıştı." dedi.

Pence, aşıların dağıtılması noktasında da hazırlıklarını yaptıklarını aktararak, "Herhangi bir Kovid-19 aşısı onaylandıktan sonra ertesi gün Amerikalıların kullanımı için dağıtıma çıkacak." diye konuştu.

Yerel yetkililerin ve eyalet yönetimlerin virüs ile mücadelede attığı her adımı destekleyeceklerini belirten Pence, "Ancak Başkan Donald Trump şunu açıkça söylememi istedi; bu yönetim asla başka bir ulusal karantinayı ve okulların kapatılmasını desteklemeyecektir." mesajını verdi.

Pence ayrıca çocukların okullardan uzaktan kalmasının da olumsuz etkileri olduğunu dile getirirken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) asla okulların kapatılmasını önermediğini vurguladı.

CDC Direktörü Robert Redfield de basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Biz hiçbir zaman okulların kapatılmasını önermedik. Okullar güvenli bir şekilde yüz yüze eğitime açılabilir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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