Pence: ABD İki Devletli Çözümü Destekliyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence Orta Doğu turu kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi ile başkent Kahire'deki El İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi. Kudüs başta olmak üzere birçok mesele el alındı.

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