'Pençe-3' harekatında şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan son yolculuğuna uğurlanıyor
'Pençe-3' harekatında şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan son yolculuğuna uğurlanıyorOSMANİYE(İHA)- Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan son yolculuğuna uğurlanıyor.
26.08.2019 13:54
'Pençe-3' harekatında şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan son yolculuğuna uğurlanıyor
OSMANİYE(İHA)- Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kaynak: İHA