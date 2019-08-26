'Pençe-3' harekâtında, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi

26.08.2019 18:38

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-3' harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 harekatında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA