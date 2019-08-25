Pençe-3 harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi

3 Harekatı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

25.08.2019 09:05
Pençe-3 harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi

PENÇE-3 Harekatı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA
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