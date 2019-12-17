Pençe-3 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

17.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:30

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA