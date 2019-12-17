Pençe-3 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-3 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

17.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:30
Pençe-3 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın hesabından yapılan bilgilendirmede, "Pençe-3 Harekatı kapsamında 'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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