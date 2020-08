Pençe-2 Harekatında bir korucu şehit oldu Sınır ötesinde devam eden Pençe-2 Harekatında teröristlerle çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu.

Pençe-2 Harekatında bir korucu şehit oldu

Sınır ötesinde devam eden Pençe-2 Harekatında güvenlik korucularının görev yaptığı mevziye teröristler tarafından atılan havan mermisinin patlaması sonucu güvenlik korucusu Sait Üzmen şehit oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, şehit olan güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet dileyerek, "Güvenlik korucularımız gerek sınır içerisinde, gerek sınır ötesinde verilen her türlü zorlu görevi canları ve kanları pahasına eksiksiz yerine getirmektedirler. Bundan sonrada canları ve kanları pahasına vatan, bayrak ve mukaddes değerlerimizin savunması uğruna verilecek her türlü görevi eksiksiz yerine getireceklerdir. 1985 yılından bu yana terörle ve teröristle mücadelede camia olarak verdiğimiz şehit sayısı bin 800'ü geçmiştir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar daha nice şehitler ve gaziler verme pahasına mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Güvenlik korucularımızın hiçbir beklenti içerisinde olmadan yürüttükleri bu mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Çok zor şartlarda bu mücadeleyi sürdüren kahraman dava arkadaşlarıma bir şehit çocuğu olarak teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vesilelerle kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlıklı huzurlu ömürler diliyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK

