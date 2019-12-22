Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları - PKK'ya ait sığınaklar ile silah ve mühimmat ele geçirildi
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Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları - PKK'ya ait sığınaklar ile silah ve mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya ait 2 adet yeni sığınaklar ve ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntüsü Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait 2 adet yeni sığınak içinde çok sayıda silah, mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

22.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:02
Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları - PKK'ya ait sığınaklar ile silah ve mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü 'ya ait 2 adet yeni sığınaklar ve ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntüsü Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait 2 adet yeni sığınak içinde çok sayıda silah, mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları - PKK'ya ait sığınaklar ile silah ve mühimmat ele geçirildi
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